Un hombre merodeaba en una moto observando domicilios y fue detenido

La Policía de Corrientes informó que en la noche de este jueves demoraron a un joven y secuestraron una moto en una calle de la ciudad capital.

Mientras realizaban una recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de las calles Gutnisky y Cabeza de Vaca, visualizaron a una persona que se encontraba merodeando observando el interior de los domicilios y los vehículos estacionados al bordo de una moto.

Ante la situación, los efectivos procedieron acercarse al sujeto quien no pudo justificar su accionar en el lugar ni la procedencia de la moto en la que se trasladaba (una Zanella ZB 110 cc). Por este motivo, el hombre fue detenido y trasladado a la comisaría correspondiente, donde se inciaron las diligencias correspondientes.