Paso de los Libres: condenan a 18 años de cárcel a un hombre por abusar de un niño de 5

La Justicia de Paso de los Libres dictó una sentencia contundente por un grave caso de abuso sexual infantil. Ramón Oscar Rodríguez fue condenado a 18 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado, corrupción de menores y coacción, en concurso real, en perjuicio de un niño de tan solo 5 años.

La sentencia, a cargo de los jueces Marcelo Pardo, Gustavo Ifrán y Marcelo Fleitas, se basó en las pruebas presentadas por la fiscal Daniela Di Tomaso, de la UFIC, quien destacó la importancia del relato de la víctima como principal fuente probatoria.

La fiscal resaltó que el veredicto es proporcional a la gravedad de los delitos y protege a un niño "que merece un plus de protección en virtud a su interseccionalidad de vulnerabilidades".

El informe pericial, clave para la condena

Un elemento central para la condena fue el Informe Pericial Interdisciplinario Forense, elaborado por la psicóloga Viviana Raquel Walser y la psiquiatra infantil Rosana Triay. Este documento fue “categórico” al demostrar el grave daño en la salud mental del menor.

El informe detalla que el niño reexperimenta los sucesos de violencia sexual de manera reiterada, lo que le provoca intenso temor, tensión emocional e insomnio.

Además, se detectaron episodios alucinatorios visuales y auditivos asociados a las vivencias de alto impacto emocional, así como conflictos para establecer vínculos saludables con sus pares.

Brutalidad y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima

Los hechos, ocurridos en 2019, revelan la brutalidad y la alevosía del ahora condenado. Rodríguez aprovechó la detención de la madre del niño para someterlo durante la noche, atándolo y tapándole la boca con cinta adhesiva.

La coacción se completó con la amenaza de “hacer desaparecer” a su madre si el niño llegaba a contar lo sucedido.

La asesora de Menores e Incapaces, Fiorella Cusinato, se mostró plenamente de acuerdo con la acusación presentada por la UFIC, ratificando la gravedad del caso y la necesidad de una pena ejemplar.

