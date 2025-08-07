Corrientes: secuestran mercadería ilegal valuada en más de 42 millones de pesos

La Policía Federal informó que secuestró una carga millonaria de mercadería ilegal durante un operativo de control en Paso de los Libres.

La acción se dio en el marco del refuerzo de controles fronterizos impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir delitos federales.

El procedimiento fue realizado por la División Unidad Operativa Federal local, que detuvo un camión de la empresa Crucero del Norte que se dirigía a Buenos Aires. En el interior del vehículo se hallaron 72 cajas que contenían 5.184 unidades de pasta dental de marca Colgate, sin la documentación que respaldara su ingreso legal al país.

La carga, valuada en $42.508.800, fue incautada por infracción a la Ley 22.415 de Contrabando. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, con colaboración de la División Aduana-Arca. Mientras que el conductor del transporte quedó a disposición de la Justicia.