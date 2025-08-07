Tras un robo en Corrientes fueron detenidas tres personas

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a tres personas relacionadas con un robo en la ciudad Capital.

Ocurrió durante la madrugada del miércoles, luego de qué efectivos que realizaban tareas de prevención fueran alertados por el sistema 911 sobre un robo ocurrido momentos antes.

Tras captar los datos de la denuncia, los policías identificaron a tres personas que coincidían con los detalles brindados. En inmediaciones de calles Cartagena y Pirovano se identificó y demoró a tres personas. Una mujer de 19 años, y dos hombres de 41 y 27 años.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites del caso.

