San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
ESQUINA

Forzó una puerta para robar, se cortó y dejó su ADN: le dieron cuatro años de prisión

El hecho ocurrió en un maxikiosco de la localidad correntina de Esquina.El ADN hallado en la escena fue clave para identificar al autor del robo.

Por El Litoral

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 12:09

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión tras entrar a robar en un kiosco y cortarse los dedos en el comercio en la localidad correntina de Esquina. Tras una intensa investigación, se permitió  identificar al autor del delito gracias al ADN hallado en el lugar del hecho.

El hecho ocurrió entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de febrero de 2024, cuando Mauro Horacio Vázquez ingresó por la fuerza a un maxikiosco ubicado en la Primera Sección Arroyo Vega de Esquina. Para acceder al local, violentó la reja frontal, forzó la puerta de aluminio y rompió un panel de vidrio, lo que le provocó un corte que dejó rastros de sangre en la escena.

Esa evidencia fue recogida por el licenciado Diego Escobar, criminalista del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Ministerio Público, y su análisis permitió cotejar el perfil genético del acusado. El resultado fue positivo y se convirtió en la principal prueba de cargo contra Vázquez.

La investigación estuvo a cargo del fiscal de Esquina, Gustavo Javier Mosquera, quien formuló acusación por robo agravado por efracción, y de forma alternativa, por robo simple. Finalmente, el juez Jorge Carbone, del Tribunal unipersonal de Goya, resolvió condenarlo por cuatro años.

La audiencia se realizó de manera virtual, a través del sistema Inveniet, y el condenado fue representado por el defensor oficial Fernando André Buffil. En la resolución N°63, el juez también ordenó la prisión preventiva inmediata de Vázquez y su traslado a la Unidad Penal N°8 de Goya, hasta que la sentencia quede firme.

