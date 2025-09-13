Polémica declaración de una senadora kirchnerista

A seis semanas de que se realicen las elecciones legislativas en todo el país, la senadora nacional de Unión por la Patria Sandra Mendoza puso en duda continuidad del gobierno de Javier Milei de cara a los comicios del próximo 26 de octubre, al considerar que "la gente ya no da más y se lo dijo a través de las urnas".

"No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Tengo muchas dudas porque creo que ya no da para más y ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente", sentenció Mendoza, quien responde políticamente al exgobernador tucumano y actual senador nacional Juan Manzur.

En tanto, la respuesta de la Casa Rosada no tardó en llegar. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó al kirchnerismo de querer llevar adelante un "Golpe Suave" contra la administración libertaria.

"Como es la técnica del 'Golpe Suave' (también golpe blando) que están usando contra @JMilei: Es una estrategia atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, a menudo se utiliza como un manual para derrocar gobiernos mediante etapas progresivas, combinando acciones psicológicas, mediáticas y de movilización", publicó Álvarez en su cuenta de X, cuyo posteo fue compartido por el propio Milei.