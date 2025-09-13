¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Perro asesinado Té correntino enjambre de abejas
CORRIENTES

Un joven está grave luego de perder el control de la moto e impactar contra un portón

El siniestro se registró en horas de la madrugada del viernes en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 11:45

La Policía de Corrientes informó este sábado que un joven de 20 años está grave tras perder el control de la moto e impactar contra un portón en la localidad correntina de Colonia Pando

Según la información inicial, el siniestro ocurrió cuando el joven conducía una motocicleta marca Jianshe 125cc.

Por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra un portón de madera tipo tranquera de una estancia cercana.

El motociclista fue auxiliado en el lugar y trasladado al hospital local, donde los médicos constataron lesiones de carácter grave, requiriendo atención inmediata.

En el lugar, se realizaron las diligencias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.

En tanto que, en la comisaría se continúan con los trámites de rigor para completar la investigación sobre las causas del siniestro.

