Detienen en Corrientes a un hombre prófugo de la justicia tras un allanamiento

La Policía de Corrientes informó este sábado que tras un allanamiento lograron atrapar a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia en la capital correntina.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre Avenida Wenceslao Domínguez, entre calles Cartagena y Valdepeñas, donde se detuvo a un hombre mayor de edad que poseía una condena firme y se encontraba evadiendo a la justicia.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladado a la sede de la Dirección de Trata de Personas, donde se continúan con los trámites de rigor correspondientes.