Robaron la casa de Pampita en Barrio Parque mientras estaba de viaje

La tranquilidad de uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires se vio alterada tras conocerse que la casa de Carolina “Pampita” Ardohain fue blanco de un robo mientras la modelo se encontraba fuera del país. El hecho ocurrió en Barrio Parque, en la calle Juez Tedín, donde delincuentes lograron ingresar a la vivienda y alzarse con un botín compuesto por dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

Según las primeras informaciones difundidas por Radio Rivadavia y confirmadas por distintos medios, los asaltantes accedieron al interior de la propiedad y habrían forzado una caja fuerte en la que había guardada una suma importante de dinero. Además, se llevaron pertenencias de alto valor económico y sentimental.

El ataque ocurrió en ausencia de Ardohain, que actualmente se encuentra de viaje en el exterior, lo que habría facilitado la maniobra de los ladrones. Aunque todavía no está claro si había personas dentro de la casa en el momento del ingreso, testigos aseguraron que en horas de la mañana se vio movimiento policial en la zona. Incluso un vecino que fue consultado por LN+ prefirió no dar detalles y declaró escuetamente: “No sé nada”.

La investigación quedó en manos de la Policía de la Ciudad y de la Justicia, que trabajan en el análisis de cámaras de seguridad y en la recolección de pruebas que permitan identificar a los responsables. Hasta el momento, no trascendió si ya se radicó una denuncia formal por parte de la familia Ardohain.

El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad en los barrios residenciales de alto poder adquisitivo, que en los últimos meses también se han visto afectados por delitos similares. Pampita, que suele mantener bajo perfil respecto a su vida privada, aún no se pronunció públicamente sobre lo ocurrido.

FUENTE: minutouno.com