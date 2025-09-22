Peter Lanzani reveló la insólita exigencia estética que rechazó en pleno rodaje

Peter Lanzani es uno de los actores e intérpretes argentinos más reconocidos de su generación, no solo por su talento frente a cámara sino también por su versatilidad a la hora de transformarse para cada papel que le toca realizar, tanto en series como películas.

En una reciente entrevista en el ciclo Terapia Picante de Alan Parodi, donde el desafío consiste en responder preguntas mientras se comen alitas cada vez más picantes, el actor recordó una propuesta que, aunque insólita, se repitió en más de una oportunidad durante su carrera.

Según relató, mientras filmaba El Ángel y El Clan, varios directores le sugirieron realizarse un cambio estético drástico: removerse el lunar que tiene en el rostro, una de sus señas particulares más reconocibles. “Me lo preguntaron varias veces. Dije: ‘No, ¿cómo me vas a sacar un lunar?’. Una verruguita o algo así, bueno, tal vez. Pero un lunar, no”, contó entre risas, dejando en claro que para él esa propuesta siempre estuvo fuera de discusión.

El lunar, confesó Lanzani, es un rasgo con el que la gente lo identifica y que forma parte de su impronta. “Mucha gente me reconoce por el lunar”, explicó, marcando un límite en cuanto a los cambios físicos que está dispuesto a aceptar por un personaje. Aunque a lo largo de su carrera ha modificado su cuerpo y su estilo para distintos papeles, señaló que hay aspectos que son innegociables.

De todas formas, también reconoció que entendía el planteo de los directores, como el de Luis Ortega. “El look te ayuda a armar el personaje”, comentó el entrevistador, a lo que Peter respondió que coincidía: “Muchísimo. Ya te coloca en otro lugar. Tenía el pelo largo hace poco y cuando me lo corté me cambió la postura, la forma de moverme, todo. Eso ayuda bastante para construir un rol”.

El actor, que viene de destacarse en producciones nacionales e internacionales, se mostró abierto a experimentar con su apariencia, pero siempre dentro de ciertos límites personales. Para Lanzani, su lunar no solo es una marca física, sino también un símbolo de autenticidad frente al público.

FUENTE: minutouno.com