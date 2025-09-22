Zoe Bogach se hizo un retoque estético y sorprendió a todos sus seguidores

Durante las últimas semanas, Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano, viene siendo tendencia por polémicos motivos. En las últimas horas, la joven volvió a dar de qué hablar tras mostrar el resultado de un retoque estético.

El ex GH compartió un video en sus redes sociales y los usuarios no tardaron en dar su opinión al respecto. Es que en su posteo, Zoe comentó que se puso ácido hialurónico en sus labios y reveló los problemas que está teniendo después del retoque estético. “Yo cada tanto me retoco el ácido hialurónico y nunca me ponen anestesia. Esta vez me anestesiaron porque me lo hice en Brasil y es muy rara la sensación”, comenzó contando.

A mí me habían anestesiado antes porque me hice cosas odontológicas, pero para poderme ácido hialurónico nunca. No puedo hacer ‘piquito’”, dijo, mientras mostraba los inconvenientes que estaba teniendo para hablar.

“Tengo anestesia hasta la nariz, literal”, siguió diciendo. No obstante, se mostró conforme con los resultados: “Igual me encanta cómo quedó. Quedaron muy lindos”.

En cuestión de minutos el clip se volvió viral y las opiniones llegaron. De hecho, la llegaron a comparar con Luciana Salazar. “Está en su Luli Salazar era”, escribió una internauta. “La forma en cómo se le tuerce la boca dios”, “Tiene menos de 25 años y ya se deformó la cara”, “Se arruinan solas” y “¿También se puso en los pómulos?" fueron algunos otros comentarios.

La influencer viene desatando varios debates acalorados en las redes, ya que hace unas pocas semanas atrás protagonizó un fuerte ida y vuelta con su ex compañera Flor Cabrera y lanzó dichos discriminatorios, lo que hizo que reciba cientos de críticas por su actitud. Lejos de mostrarse arrepentida, Zoe intentó justificar su postura, pero no fue suficiente para la gente, que decidió no acompañarla en esa situación.

FUENTE: minutouno.com