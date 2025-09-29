Goya: la Policía recupera $10 millones y detiene a un joven por robo de caja fuerte

Un rápido y eficaz trabajo de investigación de la Comisaría de Distrito Segunda de la ciudad correntina de Goya permitió recuperar la totalidad del dinero y un arma de fuego sustraídos de una vivienda y detener al presunto responsable del hecho.

La investigación se inició luego de que se denunciara el robo de una caja fuerte de un domicilio ubicado en calle Caa Catí al 500 de la ciudad. En el interior de la caja se encontraba la suma de 10 millones de pesos y un arma de fuego calibre 22.

Allanamiento y recuperación del botín

Tras un intenso trabajo en colaboración con la unidad fiscal, los efectivos policiales lograron ubicar y recuperar el botín. El dinero en efectivo y el revólver fueron hallados en un descampado del barrio Santa Rita, en una acción que permitió recuperar la totalidad de lo sustraído.

Siguiendo la línea investigativa, la fuerza procedió a diligenciar dos órdenes de allanamiento. Estos procedimientos posibilitaron la aprehensión del presunto autor del robo, un joven mayor de edad, y el secuestro de prendas de vestir que, se presume, fueron utilizadas al momento de cometer el ilícito.

El joven detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se continúan las actuaciones de rigor.