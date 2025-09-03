¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Guido Kaczka Unne Lilita Carrió
CORRIENTES

Detienen a un hombre con pedido de captura

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 15:23

La Policía de Corrientes informó este miércoles que detuvieron a un hombre de 27 años que registraba pedido de captura vigente en la capital correntina. 

El procedimiento se llevó cuando los uniformados recorrían la zona de calles Iberá y J.R. Vidal, en tareas de prevención de ilícitos.

En ese contexto, observaron a un sujeto merodeando en cercanías de viviendas y vehículos estacionados, mientras inspeccionaba de manera sospechosa el interior de los rodados.

Por tal motivo, los policías procedieron a la identificación del individuo, y tras las primeras averiguaciones confirmaron que tenía pedido de captura. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial jurisdiccional, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.

