Detienen a un hombre con pedido de captura

La Policía de Corrientes informó este miércoles que detuvieron a un hombre de 27 años que registraba pedido de captura vigente en la capital correntina.

El procedimiento se llevó cuando los uniformados recorrían la zona de calles Iberá y J.R. Vidal, en tareas de prevención de ilícitos.

En ese contexto, observaron a un sujeto merodeando en cercanías de viviendas y vehículos estacionados, mientras inspeccionaba de manera sospechosa el interior de los rodados.

Por tal motivo, los policías procedieron a la identificación del individuo, y tras las primeras averiguaciones confirmaron que tenía pedido de captura. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial jurisdiccional, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.