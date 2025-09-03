Carrió confirmó su relación con un hombre 25 años mayor: “Nos vemos una vez por semana”

Elisa "Lilita" Carrió volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de la política. En una entrevista radial, la exdiputada sorprendió a todos al revelar detalles de su vida sentimental, confirmando que está en pareja con un hombre de 95 años. La confesión generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

La líder de la Coalición Cívica describió su vínculo como algo "sencillo y tierno", y prefirió no revelar el nombre del afortunado, a quien describió como "muy famoso".

Un amor "sano y a la antigua"

En la charla con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, Carrió explicó que la relación es simple y que evitan las complicaciones. “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después cada uno se va a su casa”, contó.

Según Carrió, el afecto es la base del vínculo, y por eso optaron por una dinámica que no incluya el uso de tecnología. “El WhatsApp y Tinder generan ansiedad”, dijo.

Durante la entrevista, Lilita también habló de su estado de salud, que la llevó a desistir de presentarse como candidata en las próximas elecciones. “Ya no me da el físico”, confesó, y añadió que padece una gran preocupación por la violencia verbal en la política actual.