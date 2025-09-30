Demoraron a un hombre que manejaba un karting a gran velocidad en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este martes que demoraron a un hombre de 40 años que circulaba a bordo de un karting a gran velocidad, poniendo en riesgo a conductores y transeúntes en la ciudad de Corrientes.

El procedimiento se realizó en horas de la noche , tras ser alertados por transeúntes sobre la presencia del rodado que efectuaba maniobras peligrosas sobre la avenida Nini Flores.

Al llegar al lugar, los efectivos verificaron la situación y procedieron a la identificación del conductor, quien fue demorado de inmediato. Además, el karting fue secuestrado de manera preventiva.

Posteriormente, durante una revisión más exhaustiva, se constató que el número de motor se encontraba adulterado (limado), mientras que el chasis —de fabricación industrial— carecía de numeración.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto que en la dependencia policial se prosiguen los trámites correspondientes.