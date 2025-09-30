Hallan en Corrientes un vehículo con pedido de secuestro desde La Plata

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestraron un automóvil con pedido de captura que se encontraba estacionado en la vía pública.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10 horas en la intersección de calle Castelli y Azcuénaga, donde efectivos de la Dirección General observaron un Volkswagen Gol Power negro (patente FQE 759) que presentaba claros signos de abandono.

El rodado acumulaba tierra seca en toda su carrocería, a pesar de las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada.

Ante la situación, se realizó la consulta en la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), donde se confirmó que el rodado contaba con un pedido de secuestro vigente, requerido por la Policía Federal Argentina – Unidad Regional de La Plata (Buenos Aires).

Posteriormente, los efectivos consultaron a vecinos de la zona, aunque ninguno pudo aportar información sobre el propietario o responsable del vehículo.

Finalmente, y bajo acta formal con la presencia de testigos, se procedió al secuestro del automóvil y su traslado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia para los trámites administrativos y judiciales del caso.