La Policía logró salvarle la vida a una bebé de tres semanas de vida que se asfixiaba

La Policía de Corrientes protagonizó un hecho heroíco. En la madrugada de este viernes logró salvarle la vida a un bebé que estaba en riesgo por asfixia.

El inicidente ocurrió al rededor de las 00:10, cuando los oficiales se encontraba realizando una recorrida de prevención en la zona de las calles Félix de Azara y Ambrosetti.

En ese momento, una pareja que transitaba por la zona hizo señas a los uniformados para solicitar ayuda urgente. Al detener la marcha, la mujer les informó que su hija pequeña de tan solo tres semanas de edadm se estaba asfixiando y necesitaba atención inmediata. Ante la gravedad de la situación, los efectivos decidieron trasladar a la bebé al Hospital Juan Pablo II.

Durante el trayecto, la Cabo 1° Dana Duarte, quien viajaba en el vehículo, notó que la menor tenía dificultades para respirar. Con rapidez y profesionalismo, comenzó a realizar maniobras de reanimación, que incluyeron la expulsión de leche y flema que obstruían las vías respiratorias de la bebé. Gracias a estas maniobras, la niña logró recuperar la respiración.

Una vez en el hospital, los médicos elogiaron la rápida intervención de los efectivos policiales, destacando que sin su acción inmediata, el desenlace podría haber sido mucho más grave. En particular, el Sargento Gauto Franco, quien estaba al volante, y la Cabo 1° Duarte recibieron reconocimiento por su compromiso, preparación y vocación de servicio, elementos fundamentales para salvar la vida de la menor.

Afortunadamente, la bebé, que se encuentra fuera de peligro, fue atendida de inmediato en el hospital y su estado de salud es estable.