Decomisaron un cargamento de casi una tonelada de dorados con destino a Corrientes

Un operativo de control vial sobre Ruta Nacional N° 14, en la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, detectó un camión frigorífico con casi una tonelada de dorados. La carga tenía como destino la localidad correntina de Bella Vista.

El hecho ocurrió el pasado jueves 4 de septiembre en el puesto de control Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de RN 14, cuando efectivos de la Policía de Entre Ríos detuvieron la marcha de un camión marca Mercedes Benz con caja térmica y logos de la firma “Puerto Banús Pescadería”, que tiene sede en Tucumán.

Control y descubrimiento

Durante las primeras averiguaciones se constató que el vehículo provenía desde la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y tenía como destino la ciudad correntina de Bella Vista. Cuando se pidieron los documentos pertinentes, el conductor presentó una guía de tránsito de pescado emitida en la provincia de Buenos Aires, que no correspondía ni al vehículo inspeccionado ni al cargamento. Además, carecía de los certificados sanitarios exigidos para el traslado interjurisdiccional.

Al inspeccionar la caja térmica, los agentes encontraron alrededor de 1.000 kilogramos de dorados que eran transportados a granel, sin cajones ni hielo, y en el piso de la caja térmica, con restos de pasto y sangre.

Ilegalidad

El dorado es una especie emblemática del litoral argentino, es considerado un recurso turístico y deportivo de gran valor. Su protección apunta a preservar la biodiversidad y evitar la depredación de los ríos de la región.

El personal de Recursos Naturales y de la Policía labró las actas y procedió al decomiso. El hecho quedó encuadrado en la Ley de Pesca Nº 4.892 y normas complementarias, así como en la Ley de Interés Turístico del Dorado Nº 11.175 y su decreto reglamentario, que prohíben su captura, acopio, venta y tránsito con fines comerciales.

Por otro lado, el chofer, un hombre de 49 años domiciliado en Bella Vista, fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado junto a lo secuestrado a la comisaría correspondiente.

Con información de Diario Río Uruguay

