Rescataron un oso melero que apareció en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que rescataron un oso melero que se encontraba desorientado en el barrio Mil Viviendas de la localidad correntina de General Paz

Efectivos policiales fueron alertados obre la presencia del animal silvestre en la zona.

Ante esto, efectivos a cargo del oficial subayudante Monzón se dirigieron al lugar y lograron capturar al ejemplar de forma segura, sin ocasionarle lesiones y preservando en todo momento su integridad física.

Tras el rescate, el oso melero fue trasladado a la Reserva Natural Provincial Santa María, donde finalmente fue liberado para su correcta reinserción en su hábitat natural.

Desde la fuerza destacaron la importancia de dar aviso a las autoridades ante la aparición de animales silvestres, evitando cualquier intento de manipulación por parte de particulares, con el fin de resguardar tanto la seguridad de las personas como la protección de la fauna autóctona.

El procedimiento quedó a disposición de las autoridades ambientales correspondientes, conforme a los protocolos vigentes de conservación y cuidado de especies silvestres.