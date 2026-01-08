Mercedes: recuperaron una motocicleta robada y detuvieron a una persona

Efectivos de la Comisaría de Distrito Tercera de Mercedes, en un trabajo conjunto con la División de Investigación Criminal y la Unidad Fiscal, recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de avenida Lavalle y calle Pedro Ferré. Tras tomar conocimiento del ilícito, el personal policial inició de manera inmediata tareas investigativas, que incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Los efectivos lograron identificar, localizar y aprehender a un hombre mayor de edad, además de recuperar una motocicleta marca Honda, modelo CB1 de 125 cc, que habría sido denunciada como robada.

El aprehendido y el rodado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor y actuaciones judiciales pertinentes.