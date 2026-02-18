Persecución en Corrientes: recuperaron una moto robada en el barrio Virgen de los Dolores

Tras una persecución, la Policía de Corrientes recuperó una motocicleta que había sido robada en el barrio Virgen de los Dolores. El procedimiento fue realizado el martes al mediodía por efectivos de la Comisaría 12ª Urbana.

La persecución

Los policías observaron a un hombre, quien circulaba de manera sigilosa en una Honda Wave por Avenida Garay casi Gutnisky. Al notar la presencia de las autoridades, aceleró por la calle Garay.

Durante la persecución, el conductor arrojó la motocicleta en un zanjón y huyó a pie entre los pastizales. Tras las averiguaciones correspondientes, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro por haber sido robado horas antes.