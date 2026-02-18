Costanera Sur de Corrientes: se realizó un operativo de limpieza tras el cierre de los Carnavales Barriales

Tras el cierre de los Carnavales Barriales 2026, la Municipalidad de Corrientes realizó un operativo integral de limpieza en la Costanera Sur Juan Pablo II. Las tareas se desarrollaron durante la madrugada de este miércoles para reacondicionar el espacio público.

El dispositivo permitió que la zona recupere rápidamente sus condiciones habituales para el uso de ciudadanos y visitantes. El operativo se replicó en cada una de las seis noches del ciclo festivo.

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que la intervención forma parte de una planificación previa. “Después de cada noche tenemos un operativo integral con Higiene Urbana, Espacios Públicos y Relaciones Territoriales para dejar la avenida y los espacios comunes en condiciones”, indicó.

El funcionario agregó que el objetivo es que desde temprano se pueda disfrutar nuevamente del lugar limpio. En la última jornada se combinaron recursos logísticos y personal de distintas áreas municipales.

El operativo

Según detalló Maldonado Yonna, se utilizaron camiones con caja volcadora y compactadores para la recolección, además de hidrolavado de calzada y veredas. También se realizó barrido manual intensivo y retiro de residuos en sectores comunes.

Desde el área municipal señalaron que este esquema se implementó en cada barrio anfitrión durante las seis noches del carnaval. Los operativos nocturnos posteriores a los desfiles buscaron garantizar condiciones de higiene y seguridad.

En ese marco, volvió a participar la denominada “Escoba de Samba”, el equipo de la Dirección de Barrido que acompañó cada jornada festiva. Su presencia se mantuvo activa durante el desarrollo de los corsos para sostener la limpieza del predio.