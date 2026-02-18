¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cine Regional Juan Pablo Valdés Paritaria docente
Cine Regional Juan Pablo Valdés Paritaria docente
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Urgente

Intensa búsqueda de una mujer con restraso madurativo en Corrientes

La jóven de 18 años fue vista por última vez el lunes 16 de febrero, sin que se tenga noticias de su paradero.

Por El Litoral

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 12:34

La Policía de Corrientes pide colaboración este miércoles a la comunidad para dar con el paradero de una mujer que está desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Dolores Guadalupe Flores de 18 años, quien tiene retraso madurativo y leve esquizofrenia, y se encuentra ausente de su hogar desde el lunes 16 de febrero. Su ausencia fue denunciada en la Comisaría X Urbana.

Quienes posean información que ayude a encontrar a la jóven puede acercarse a la mencionada dependencia o llamar al 3794-122862, o bien a la comisaría más cercana a su domicilio y/o llamar al sistema 911 en Capital y 101 en el interior provincial.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD