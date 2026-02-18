Intensa búsqueda de una mujer con restraso madurativo en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración este miércoles a la comunidad para dar con el paradero de una mujer que está desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Dolores Guadalupe Flores de 18 años, quien tiene retraso madurativo y leve esquizofrenia, y se encuentra ausente de su hogar desde el lunes 16 de febrero. Su ausencia fue denunciada en la Comisaría X Urbana.

Quienes posean información que ayude a encontrar a la jóven puede acercarse a la mencionada dependencia o llamar al 3794-122862, o bien a la comisaría más cercana a su domicilio y/o llamar al sistema 911 en Capital y 101 en el interior provincial.

