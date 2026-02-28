Hallaron más de 300 kilos de carne insalubre en carnicería no habilitada en Corrientes

Una denuncia penal, derivó en el allanamiento y hallazgo de 308 kilos de carne vacuna en condiciones insalubres que era comercializada de manera clandestina en un local del barrio Doctor Montaña de la Capital correntina.

Con una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías a cargo de María Cristina Sánchez, y con intervención de la Fiscalía de María Andrea González, el operativo fue concretado por personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica Capital.

También intervino unaLa comitiva policial fue recibida por un hombre de profesión comerciante, con domicilio en la localidad de San Luis del Palmar. El local operaba por Calle 19 S/N, Mz 65 B del barrio Doctor Montaña, según describieron.

En la requisa,



Además, la pericia determinó que “los productos presentaban alteraciones en los caracteres organolépticos y olor nauseabundo por el mal estado, sin la cadena de frío recomendable”.

Además, se detectó la presencia de insectos, como el caso de moscas, que agravaba las condiciones de conservación.

Frente a la grave situación, se procedió al secuestro de la mercadería y se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la desnaturalización de los productos tras las pericias veterinarias correspondientes.



En consecuencia, anticiparon que la investigación quedó abierta para avanzará en dirección a las líneas de responsabilidades sobre el grave delito detectado, tras lo cual la Fiscalía dispondrá de las penalidades que le competen.