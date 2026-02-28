Donald Trump anunció la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió durante los ataques lanzados este sábado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

A través de su red social Truth Social, Trump calificó a Jamenei como “una de las personas más malvadas de la historia” y sostuvo que su muerte representa “un acto de justicia” para ciudadanos de distintos países.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había declarado previamente que “el plan para destruir Israel ya no existe”, en referencia al operativo contra Jamenei.

Trump señaló que el líder iraní no logró evadir los sistemas de inteligencia y rastreo “altamente sofisticados” de Estados Unidos y que, trabajando junto con Israel, los dirigentes iraníes “no pudieron hacer absolutamente nada” para evitar el ataque. Afirmó además que otros jerarcas militares habrían muerto junto a Jamenei.

El mandatario estadounidense sostuvo que la situación representa “la mayor oportunidad” para que el pueblo iraní recupere su país. Agregó que sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas de seguridad estarían buscando inmunidad y desistiendo de combatir.

Trump advirtió que quienes no cooperen enfrentarán la muerte y expresó su deseo de que las fuerzas de seguridad se unan “pacíficamente” con los “patriotas iraníes” para reconstruir el país.

En su mensaje, aseguró que en apenas un día Irán habría sido “muy seriamente destruido” y confirmó que los bombardeos “pesados y de precisión” continuarán de manera ininterrumpida hasta alcanzar lo que definió como “paz en Medio Oriente y en el mundo”.