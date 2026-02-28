Donald Trump sobre la guerra con Irán: "Puedo terminarla en dos o tres días"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría finalizar en cuestión de días, en medio de la escalada tras los ataques conjuntos con Israel.

“Puedo ir a fondo y tomar el control de todo o terminarlo en dos o tres días”, señaló en un diálogo con un periodista del canal israelí Channel 12.

Trump sostuvo que a Irán le llevará “varios años” recuperarse del impacto de los bombardeos estadounidenses e israelíes, que alcanzaron instalaciones estratégicas en distintas regiones del país.

Por otra parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el mandatario mantuvo conversaciones telefónicas con líderes de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, así como con el secretario general de la Otan, Mark Rutte.

Estas gestiones diplomáticas se produjeron tras reportarse ataques contra bases militares en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en represalia por la ofensiva contra Irán.