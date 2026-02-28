Krujoski hizo el tercer mejor tiempo en la clasificación en La Pampa

El correntino Humberto Krujoski (Renault Fluence) cerró un buen sábado y culminó tercero en la clasificación del Turismo Carretera 2000 en el autódromo Provincia de La Pampa, en Toay.

“Gran arranque en la primera fecha del campeonato 2026. Mañana vamos por más”, sostuvo el correntino.

Facundo Ardusso (Renault Fluence) mantuvo la supremacía y fue el más veloz en la clasificación de la 1ª fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000. El santafesino de Las Parejas, que había dominado los dos entrenamientos previos (uno el viernes y el otro el sábado), consiguió su 5ª “pole position” en 13 clasificaciones en la categoría y la 2ª consecutiva en La Pampa.

El piloto del ACRA Ambrogio Racing estableció un tiempo de 1m16s712 y relegó al 2º puesto a Bernardo Llaver (Honda Civic), su compañero de equipo en el RV Racing en la temporada pasada, por 0s274.

De esta manera, Toay se convierte el primer circuito donde Ardusso repite “pole”; las otras fueron en El Villicum, Paraná y Río Cuarto, de acuerdo al informe que brindó Campeones.

Los Fluence del ACRA Ambrogio Racing fueron mayoría entre los 5 más rápidos, ya que Humberto Krujoski se ubicó 3º a 0s656, mientras que el debutante Lucas Bohdanowicz fue 5º a 0s928. Entre ellos se intercaló “Josito” Di Palma (4º a 0s681) con el Ford Focus del Coiro Competición, modelo que correrá hasta que listo el Toyota Corolla.

Krujoski tuvo algunos problemas técnicos durante los ensayos y por eso, junto a su equipo, decidieron cambiar el motor del Renault Fluence. La variante le vino bien al correntino que se mantuvo entre los tres primeros durante toda la clasificación sabatina.

El Turismo Carretera 2000 dará continuidad a su cronogramade la primera fecha con la primera final del domingo, que se correr desde las 10:05, a 10 vueltas ó 15 minutos de duración máxima, y la grilla de largada se ordenará según los resultados de la clasificación. Por lo tanto, Krujoski largará desde la segunda fila.

La segunda final de este domingo se largará a las 14.25, está prevista a 22 giros o 30 minutos de duración.

