¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés liga federal de básquetbol Humberto Krujoski
Juan Pablo Valdés liga federal de básquetbol Humberto Krujoski
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LIGA FEDERAL DE BÁSQUETBOL

Córdoba recibe a Tokio, uno de los candidatos

El equipo capitalino, que regresa a la competencia después de tres años, será local este domingo. 

Por El Litoral

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 18:17
GENTILEZA CLUB CÓRDOBA

En su vuelta a la Liga Federal, la tercera categoría del básquetbol nacional, Córdoba recibirá este domingo a Tokio, uno de  los candidatos a ser protagonista central en la Conferencia NEA.

El encuentro se jugará desde las 21 hs. en el estadio  Mariano Andino Igarzabal del equipo correntino. Las entradas anticipadas tienen un costo de $6.000, mientras que en la boletería de Catamarca 1091 se elevará a $8.000.

Después de tres años, Córdoba clasificó y decidió ser parte de la Liga Federal 2026. De la mano del entrenador Gustavo Vega buscará ser competitivo en el certamen nacional.

El plantel de Córdoba tiene como  principales referentes a Jerónimo Ramírez Acevedo, Juan Cruz Rinaldi, Pablo Quagliozzi, Lucio Sánchez, Valentino Yordán, Ricardo Marturet y Lucas Sánchez.

También están Demian Moreyra, Luca Longhi y los hermanos Natalio y Facundo Montti, entre otros.

Por su parte, con una base sólida que mantiene a referentes como Daniel Tabbia, Lucas Landi, Lisandro Gómez Quintero y el regreso de Santiago González, Tokio reafirma su proyecto de protagonismo nacional y a punta a pelear bien arriba en las posiciones.

La próxima presentación de Córdoba está pautada recién para el lunes 9 de marzo cuando recibirá a Capri de Posadas.

En la Conferencia NEA también están San Lorenzo de Monte Caseros, Cultural de Santa Sylvina (Chaco), Don Bosco de Barranqueras, Hércules de Charata y Regatas Resistencia.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD