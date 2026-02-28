Córdoba recibe a Tokio, uno de los candidatos

En su vuelta a la Liga Federal, la tercera categoría del básquetbol nacional, Córdoba recibirá este domingo a Tokio, uno de los candidatos a ser protagonista central en la Conferencia NEA.

El encuentro se jugará desde las 21 hs. en el estadio Mariano Andino Igarzabal del equipo correntino. Las entradas anticipadas tienen un costo de $6.000, mientras que en la boletería de Catamarca 1091 se elevará a $8.000.

Después de tres años, Córdoba clasificó y decidió ser parte de la Liga Federal 2026. De la mano del entrenador Gustavo Vega buscará ser competitivo en el certamen nacional.

El plantel de Córdoba tiene como principales referentes a Jerónimo Ramírez Acevedo, Juan Cruz Rinaldi, Pablo Quagliozzi, Lucio Sánchez, Valentino Yordán, Ricardo Marturet y Lucas Sánchez.

También están Demian Moreyra, Luca Longhi y los hermanos Natalio y Facundo Montti, entre otros.

Por su parte, con una base sólida que mantiene a referentes como Daniel Tabbia, Lucas Landi, Lisandro Gómez Quintero y el regreso de Santiago González, Tokio reafirma su proyecto de protagonismo nacional y a punta a pelear bien arriba en las posiciones.

La próxima presentación de Córdoba está pautada recién para el lunes 9 de marzo cuando recibirá a Capri de Posadas.

En la Conferencia NEA también están San Lorenzo de Monte Caseros, Cultural de Santa Sylvina (Chaco), Don Bosco de Barranqueras, Hércules de Charata y Regatas Resistencia.