Comunicaciones volvió al triunfo y frenó a Barrio Parque

La mini racha negativa de Comunicaciones llegó a su fin. Después de tres derrotas consecutivas, el conjunto mercedeño superó a Barrio Parque de Córdoba 96 a 81 y recuperó la sonrisa en la Liga Argentina de Básquetbol.

El encuentro se jugó en Mercedes y correspondió a la Conferencia Norte. Comunicaciones se mantiene en la undécima ubicación con un registro de 11 triunfos y 12 derrotas, mientras que Barrio Parque está tercero con 18 y 9, respectivamente.

Raymon Bastardo y Franger Pirela fueron los goleadores en el ganador con 18 unidades cada uno, mientras que Gastón Bertona, del conjunto cordobés, con 20 unidades fue el mayor anotador del partido disputado el pasado viernes.

La buena rotación, incluido el ingreso de Bastardo, le permitieron a Comunicaciones llevarse el cuarto inicial 27 a 17.

En el segundo parcial las buenas y rápidas transiciones le permitieron al local cortar la reacción del rival y escaparse por 14 puntos. Los triples de Damián Pineda y la buena defensa, hicieron que Comu llegue al descanso largo con un triunfo parcial de 51 a 32.

La reacción de Barrio Parque llegó en el tercer capítulo donde metió un parcial de 31 a 18 para quedar abajo por 6 (69-63). El visitante se sintió cómodo con una defensa zonal, las transiciones rápidas y el goleo de Bertona, frente a un rival que se olvidó de defender.

La buena distribución del juego por parte de Lucas Machuca y el regreso a la intensidad defensiva, le dieron a Comunicaciones una diferencia de 15 puntos en el inicio del último cuarto. Los triples de Pineda mantuvieron al local con una ventaja tranquilizadora camino al final y al triunfo.

Este domingo 1 de marzo, desde las 21,30 hs. Comunicaciones recibirá la visita de Bochas (14-12) de Colonia Caroya en otro juego clave para escalar en la tabla de posiciones.