Argentina elevó la seguridad nacional tras la escalada de tensión en Medio Oriente

El Gobierno nacional dispuso este sábado elevar a nivel alto la seguridad en todo el territorio argentino. La medida se tomó en el marco de la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Se confirmó a través de un comunicado de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente.

Según el informe, la decisión alcanza a objetivos sensibles, infraestructura crítica y comunidades consideradas de riesgo. El objetivo es garantizar “la integridad, la vida y la libertad de los habitantes”, mediante un refuerzo preventivo de los dispositivos de protección. Esto incluye mayor custodia en las representaciones diplomáticas extranjeras.

Por instrucción del presidente Javier Milei, el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo permanente del conflicto, en coordinación con agencias internacionales. El objetivo es detectar de manera inmediata posibles amenazas a la seguridad nacional.

El comunicado también confirmó la activación de un protocolo de alerta en las fronteras. Este contempla el fortalecimiento de controles migratorios, la trazabilidad de movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas sensibles. Será coordinado entre la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, Migraciones y las fuerzas federales.