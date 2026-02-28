Ignacio Vilas quedó a 72 milésimas de la pole en Entre Ríos

Una ajustada clasificación vivió este sábado el TC Pista Mouras en Concepción del Uruguay en el marco de la segunda fecha del campeonato 2026.

En una jornada muy caluroso en la provincia de Entre Ríos, Iñaki Arrías, que en las dos tandas del sábado no entrenó, logró su primera pole position en el TC Pista Mouras. El de Paraná, a bordo de un Ford del Candela Competición, marcó un gran tiempo que le permitió llevarse la clasificación y largar adelante en la serie matutina del domingo.

Arrías, a bordo del Ford N°145, marcó 1:29.682; gran tiempo para el entrerriano que se ausentó en la primera fecha por cuestiones presupuestarias y ahora se toma revancha quedándose con la pole.

En la segunda colocación quedó el goyano Ignacio Vilas, con el Dodge del Galarza Racing, a una diferencia de 72 milésimas. El goyano viene de imponerse en la primera final del campeonato y mostró regularidad en el inicio de la segunda fecha.

Quien ocupó el tercer lugar fue Juan José Conde, con un Chevrolet del Guarnaccia Competición, a una distancia de 884/1000.

En la 4° ubicación llegó Damián Pérez, 5° Juan José Suárez, 6° Martín Taha, 7° Máximo Costanzo, 8° Leonardo Forte, 9° Daniel Faggiano y Bautista Roqueta completó los 10 primeros lugares.

Este domingo, a partir de las 10:10 horas, se largará la serie única que tendrá la categoría y se podrá ver por la pantalla de Deportv y Motorplay.

En tanto que la final, a 14 vueltas o 25 minutos de duración, está prevista para la 12.20, con televisación de la TV Pública.

