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Activó la alerta

Corrientes: una “broma” entre alumnos derivó en una investigación por un presunto plan de tiroteo

La denuncia se originó luego de que un familiar advirtiera mensajes en un grupo de WhatsApp.

 

Por El Litoral

Martes, 14 de abril de 2026 a las 08:43

Un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica de Santo Tomé fue investigado a partir de la circulación de mensajes en los que se hacía referencia a la supuesta planificación de un tiroteo. Las conversaciones generaron preocupación en el ámbito educativo y, tras su intervención, la Policía confirmó que se trató de una "broma" interna entre alumnos.

Falsa amenaza y protocolos preventivos

Según informaron fuentes de la Policía a El Litoral, se pudo determinar que la situación derivó de una "broma" realizada por un menor en un grupo de WhatsApp. Sin embargo, los mensajes trascendieron y generaron revuelo entre padres y autoridades institucionales. 

La directora del establecimiento, Roxana Salgueiro, había confirmado a Urgente Santo Tomé la activación de los protocolos y la presentación de la denuncia correspondiente. La medida se adoptó de manera preventiva ante la alerta generada.

 

 

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