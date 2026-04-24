Detuvieron al sospechoso de un homicidio en Corrientes: estaba prófugo desde noviembre

La Policía de Corrientes detuvo ayer a un joven de 18 años, quien estaba prófugo desde noviembre de 2025, acusado de participar en el homicidio de un hombre por un presunto "ajuste de cuentas". La captura se concretó luego de dos allanamientos simultáneos en la capital provincial.

El hecho y los allanamientos

El crimen ocurrió el 4 de noviembre de 2025 en el barrio Paloma de la Paz, donde un joven de 23 años murió a causa de un disparo en el pecho. Durante el mismo ataque, un adolescente también fue herido, pero logró sobrevivir tras ser asistido y trasladado al hospital. Según la información disponible, se trató de un ajuste de cuentas entre bandas.

Fue así que, meses después, se concretó la detención de uno de los sospechosos del crimen, en un procedimiento realizado por la Unidad Especial Antiarrebatos. Durante los allanamientos también fueron demoradas otras dos personas. Según la investigación, habrían intentado entorpecer el accionar policial en el operativo.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, mientras la causa continúa bajo investigación judicial y sigue la búsqueda de otro involucrado en el homicidio.