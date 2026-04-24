Levantaron el paro del Servicio Meteorológico Nacional porque el Gobierno lo declaró ilegal

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) levantó el paro previsto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 24 de abril. La decisión se tomó luego de que el Gobierno nacional declarara ilegal la medida.

El anuncio fue realizado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado difundido en redes sociales. En su mensaje, cuestionó la decisión oficial y sostuvo que se vulnera el derecho a huelga.

Definición gremial

El dirigente confirmó que la medida de fuerza será reemplazada por una asamblea general. El encuentro se llevará a cabo en la sede central del Servicio Meteorológico Nacional a las 10.30.

Según explicó el gremio, la decisión busca sostener el reclamo sin desoír la disposición de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, insistieron en que la medida oficial carece de sustento legal.

Cruce con el Gobierno

Aguiar afirmó que el Ejecutivo limita el derecho a huelga de los trabajadores del organismo. También sostuvo que el Servicio Meteorológico Nacional no fue declarado servicio esencial por ley.

Desde esa postura, el sindicalista reclamó mayores recursos, tecnología y capacitación para el organismo. Además, advirtió sobre la situación de los trabajadores y nuevos despidos en el sector.

El conflicto se mantiene abierto mientras el gremio define los próximos pasos. La discusión gira en torno a la legalidad de la medida y las condiciones laborales dentro del organismo técnico.