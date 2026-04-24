El novio de Jimena Barón tuvo un accidente doméstico con su bebé y terminó en el hospital

Un imprevisto en plena rutina familiar terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes. Jimena Barón relató a través de sus historias de Instagram un episodio tan inesperado y de la vida cotidiana cuando se tiene un hijo tuvo como protagonistas a su pareja, Matías Palleiro, y a su hijo Arturo.

Todo sucedió en su casa, cuando el bebé, de manera accidental, terminó lastimando el ojo de su papá. Fiel a su estilo, la cantante eligió compartirlo con naturalidad y humor: “Arturo rasguñó en el ojo a Matías y Matías no ve bien”, escribió junto a imágenes que reflejaban desde el malestar inicial hasta los cuidados posteriores, con compresas y lentes oscuros.

Si bien no se trató de una situación grave, la reacción de Palleiro sumó dramatismo a la escena. Entre bromas, Jimena decidió llevarlo a la guardia médica “por las dudas”. Ya en el centro de salud, publicó un video donde él se mostraba tranquilo, con una receta en la mano, mientras ella comentaba con ironía: “Nada tiene, pero tanto drama lo traje a la guardia por las dudas”.

El intercambio entre ambos siguió después de la consulta. Con su característico humor, la cantante lanzó: “Nada. No tenés un caraj...”, mientras él, aún sorprendido, alcanzó a decir: “Gracias por acompañarme. Pensé que estaba...”. Sin perder el tono distendido, Jimena cerró con un irónico “Cuidado, cuidado”.

El gesto de Jimena Barón con un participante de “Es mi sueño” que no podía pagar su viaje de egresados

La participación de Jimena Barón en Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece, dejó una de las escenas más conmovedoras del ciclo. Todo se dio tras conocer la historia de Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años que reparte su tiempo entre el colegio y el trabajo rural junto a su familia.

El adolescente, oriundo de Chapadmalal, llegó al estudio para compartir su pasión por la música y logró emocionar con su versión de “Chacarera del Triste” de Los Chachaleros. Pero más allá de su interpretación, fue su historia de vida la que generó un fuerte impacto.

En diálogo con el conductor, Jeremías reveló que había decidido no realizar su viaje de egresados por motivos económicos. “Yo prefería, aunque me parece algo importante porque estás terminando una etapa de la vida, dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje”, expresó, dejando en evidencia su compromiso con su familia.



Sus palabras resonaron profundamente en Jimena Barón, quien compartió una vivencia personal para conectar con él: “Jere, voy a contarte una historia cortita. Yo no terminé el colegio, me falta quinto año y por eso no me iba a ir de viaje de egresados”.

“Un día me llamó mi director y me dijo: ‘Vos trabajás mucho desde hace tiempo, no te pierdas el recuerdo del viaje de egresados porque es uno de los más importantes de la vida’”, recordó.

Movilizada por la situación, la artista sorprendió con una propuesta que desató la emoción en el estudio: “Yo te quiero pagar el viaje de egresados, ¿puedo? ¿Sí? ¿Me dejás? Quiero que vayas. Seguí laburando y todo, pero andá a disfrutar”.

El momento más intenso llegó cuando Jimena se acercó al escenario para abrazar al joven. Ambos se emocionaron hasta las lágrimas en una escena que rápidamente se viralizó y mostró el costado más sensible de la cantante.

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