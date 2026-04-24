Preocupación por Susana Giménez: analizan una posible operación tras un tratamiento



Susana Giménez regresó al país tras viajar a España en busca de una solución médica por molestias en una vértebra y una rodilla, dos dolencias que arrastra desde hace tiempo. Sin embargo, el tratamiento al que se sometió no tuvo los resultados esperados y ahora la conductora evalúa la posibilidad de una intervención quirúrgica en la Argentina.

La información fue revelada por Luis Bremer en A la tarde (América) y encendió la preocupación entre sus seguidores. Según detalló el periodista, la diva permaneció cerca de un mes en Europa luego de recibir la recomendación de un especialista para tratar su problema físico, aunque finalmente la terapia no dio resultado.

Ante este escenario, Susana habría decidido avanzar con una operación que sería de “baja complejidad”.

“Hizo varias sesiones de un tratamiento muy innovador. Sin embargo, Susana volvió al país y tendrá que volver a quirófano el lunes próximo y si no logra cerrar horario sería el martes, a más tardar”, amplió el panelista de Karina Mazzocco.



Además, explicó en qué consistía el procedimiento que se realizó en el exterior: “Es un producto suizo-alemán de alta tecnología. Ya lo venía probando, además de sesiones de ozono. Susana viajó a Madrid por ese tratamiento que se lo vendieron como ‘el sumun’”.

Y agregó: “Hizo el tratamiento y volvió acá con alguna molestia, porque si no, no hubiese llamado de nuevo al doctor (Alejandro) Druetto para continuar con el antiguo tratamiento, que era una especie de gel. No le funcionó el tratamiento de España, entonces vuelve acá con su médico”.

En paralelo, su estado de salud también abre interrogantes sobre su posible participación en la cobertura del próximo Mundial de fútbol.

“Susana no participaría de las grabaciones del Mundial en los Estados Unidos. Ella es recontra futbolera, ama a la familia Messi, pero después de la Copa América y todo lo que tuvo que caminar en Estados Unidos, dijo, yo que ya no estaba para caminar 800 metros”, contó Bremer.

A partir de esto, comenzaron a surgir versiones sobre si la decisión podría estar vinculada estrictamente a su salud o si se trata de una forma de justificar su ausencia. Mientras tanto, Telefe ya evaluaría alternativas, entre ellas Ian Lucas, para acompañar a Marley en el proyecto.

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