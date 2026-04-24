El posteo de Milett Figueroa en plena ola de versiones sobre un romance de Marcelo Tinelli



En medio de nuevas versiones sobre la vida sentimental de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa volvió a quedar en el centro de la escena por un gesto en redes que no pasó desapercibido. Sin hacer declaraciones explícitas, la modelo compartió un contenido que muchos interpretaron como una posible indirecta.

En las últimas horas, publicó un video desde el gimnasio en el que se la ve entrenando con actitud relajada y sonriente, luciendo un outfit deportivo. Pero más allá de las imágenes, lo que generó repercusión fue la frase que acompañó el posteo: “Nos motivamos”.

El timing del mensaje llamó la atención, ya que coincide con rumores que vinculan a Tinelli con la exmodelo Rossana Almeyda, cercana a Carolina "Pampita" Ardohain. Si bien no hay confirmaciones oficiales, las versiones comenzaron a circular con fuerza en el ambiente.

Lejos de referirse directamente al tema, Milett mantuvo su postura habitual y eligió mostrarse enfocada en su día a día, dejando que su publicación quede abierta a distintas interpretaciones.

Quién es Rossana Almeyda, la mujer señalada como nueva pareja de Marcelo Tinelli

Rossana Almeyda es argentina, se desempeñó como modelo y cuenta con formación en distintas áreas. Además, tiene un pasado ligado a Chile, país donde vivió durante varios años y donde contrajo matrimonio con el empresario Pepo Daire, actual esposo de Cecilia Bolocco. En Puro Show (El Trece) indicaron que la separación habría sido conflictiva y derivó en un litigio judicial por bienes.

Tras esa etapa, la exmodelo se radicó en Miami, donde comenzó una nueva vida. En paralelo, Pampito recordó que la ruptura entre Tinelli y Milett Figueroa ya era un tema que circulaba desde hacía tiempo: “Hace un año me confirmaban la separación a mí. Se seguían mostrando por el reality de Los Tinelli”.

A su vez, en Intrusos, Rodrigo Lussich también se refirió al origen del vínculo: "Es una chica que vive en Estados Unidos y le presentó Pampita", aseguró. Sin embargo, cabe recordar que, antes de que surgieran estos rumores, el propio conductor había afirmado públicamente que se encontraba solo y sin pareja.



Pampita habría tenido un rol clave en el acercamiento entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

En medio de este nuevo capítulo personal, Marcelo Tinelli estaría comenzando una relación con una mujer ligada al ambiente artístico, con quien habría conectado a través de Pampita. La noticia empezó a circular con más intensidad luego de que el propio conductor revelara que su historia con Milett Figueroa llegó a su fin en marzo.

Según contaron en el programa Puro Show (El Trece), el periodista estaría iniciando un nuevo romance. "El nuevo romance es Marcelo Tinelli con una chica que se llama Rossana Almeyda; es argentina, pero ahora vive en Miami. Fue modelo y estudió varias carreras”, comentó Pocchi.

En esa misma línea, sumaron detalles que alimentan las versiones: “El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin y también estuvo en el cumpleaños de Lolo”, señalaron, en referencia a encuentros donde la mujer ya habría compartido momentos con el entorno familiar del conductor.

Por otro lado, Angie Balbiani aportó información sobre el vínculo de Almeyda con el círculo cercano: “Yo la conozco, estuve en su casa. Es una divina, es amiga de Pampita”. De esta manera, remarcaron la cercanía entre ambas, un dato que refuerza la versión de cómo se habría dado el acercamiento.

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