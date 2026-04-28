Convocatoria a Adorni: “Puede ser institucionalmente importante o derivar en espectáculo”

El Congreso se prepara para una jornada clave con la presentación del informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un clima atravesado por tensiones políticas y expectativas abiertas sobre cómo se desarrollará la sesión.

El diputado nacional Diógenes González adelantó en Hoja de Ruta que la instancia “puede ser institucionalmente importante o derivar en un espectáculo”, en referencia al clima que viene mostrando la Cámara de Diputados en las últimas semanas.

“Últimamente la Cámara viene siendo una muestra bastante patética de violencia verbal, y a veces también física”, señaló, y remarcó que ese escenario se aleja de lo que considera el rol del legislador: “La política es lo contrario a la violencia”.

En cuanto al desarrollo de la sesión, explicó que existen distintos escenarios posibles: desde una exposición breve del jefe de Gabinete hasta una jornada extensa con respuestas a todas las preguntas. “Puede quedarse cinco minutos y retirarse o responder todo. Habrá que ver con qué estrategia vienen”, sostuvo.

González confirmó que ya presentó sus consultas de manera anticipada y que decidió enfocar su intervención en temas de infraestructura, particularmente en rutas nacionales que atraviesan Corrientes.

“Al correntino de a pie le interesa cuándo van a mejorar las rutas. Por eso puse el foco en la autovía 12, la ruta 12 y la ruta 14”, explicó, y agregó que el trabajo fue elaborado junto al Ministerio de Obras Públicas provincial.

El legislador también cuestionó el clima general del debate político y el estilo comunicacional del Gobierno nacional, al advertir que la confrontación constante puede afectar la credibilidad del país. “No es bueno para una república ni para un sistema democrático”, afirmó.

En paralelo, durante la jornada previa se realizarán reuniones de labor parlamentaria e interbloque para definir la dinámica del debate, incluyendo los tiempos de exposición de cada espacio político.

La sesión está convocada para las 10:30, aunque desde el propio Congreso anticipan que podría comenzar más tarde, en línea con lo que suele ocurrir en este tipo de encuentros.