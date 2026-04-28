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Responsabilidad fiscal: municipios iniciaron un ciclo de formación técnica y operativa

El Gobierno provincial apuesta a la capacitación práctica en Hacienda y Finanzas. La agenda incluye procedimientos de compra, rendiciones de cuentas y el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

Por El Litoral

Martes, 28 de abril de 2026 a las 11:05

Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia inició el ciclo de formación destinado a secretarios y funcionarios de economía de los municipios correntinos.

Tras dos ediciones centradas en la teoría (2024-2025), este ciclo 2026 marca un cambio de paradigma hacia la instrucción técnica y práctica, bajo la coordinación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Ejes estratégicos y modernización con IA

El ministro Héctor Grachot encabezó la apertura de una jornada que se asienta sobre cinco pilares fundamentales:

  • Unificación presupuestaria: lograr que todas las comunas operen bajo un mismo lenguaje financiero para garantizar información clara y comparable.

  • Integración de cuentas: alinear las finanzas municipales con las provinciales y nacionales.

  • Innovación Tecnológica: ono de los puntos más destacados es la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a la gestión presupuestaria, buscando optimizar procesos de modernización.

  • Trabajo en Red: fomentar el intercambio de soluciones colectivas entre los diversos equipos técnicos municipales.

  • Modernización: impulsar la mejora continua, acompañando a los municipios.

La capacitación, que se extenderá con encuentros mensuales hasta diciembre, también abordará módulos críticos sobre procedimientos de compras y mecanismos de rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, reforzando el compromiso con la transparencia en el uso del erario público.

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