Juicio por homicidio en Paso de los Libres: declararon cinco testigos y avanza el debate

El juicio oral por el crimen de Jorge Alfredo Duarte, ocurrido en la localidad correntina de Paso de los Libres, avanzó este martes con la segunda audiencia del debate. El proceso tiene como imputados a Federico Duarte y Andrea Franco por homicidio agravado con ensañamiento y uso de arma de fuego.

Desarrollo del proceso

Durante la jornada declararon cinco personas ante el Tribunal de Paso de los Libres. Entre ellas se presentó el fletero que fue contratado por la víctima días antes de su desaparición. También brindaron testimonio tres oficiales de la Policía y un comisario inspector.

Ayer se concretó la apertura del debate y la presentación de los alegatos iniciales. Además, declararon cuatro testigos, todos familiares directos de la víctima, entre ellos padres y hermanos. En esa misma instancia, la defensa solicitó la nulidad del juicio, pero fue rechazada por el tribunal.

El tribunal prevé la declaración de un total de 28 testigos a lo largo del juicio. La mayoría fue propuesta por la fiscalía y la querella, mientras que una parte corresponde a la defensa.

Las audiencias continuarán este miércoles 29 y jueves 30 de abril desde las 8. El cronograma se extiende hasta el 4 de mayo, fecha prevista para los alegatos finales y la sentencia.

El hecho

Según la acusación fiscal, el 5 de julio de 2024, Jorge Alfredo Duarte (27 años) fue citado a la casa de los imputados, con quienes mantenía un vínculo de trabajo, y ahí habría sido atacado. Cabe destacar que no existe parentesco entre Federico Duarte y la víctima.

La investigación sostiene que durante el ataque se ejerció violencia extrema, con el uso sucesivo de un arma de fuego y luego un arma blanca. Posteriormente, el cuerpo habría sido enterrado en un pozo en el patio de la casa, en un presunto intento de ocultar el hecho y borrar rastros de la escena del crimen.