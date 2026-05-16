Taraguy consiguió el número uno en la Urne

El torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) quedó en poder de Taraguy que terminó invicto el certamen clasificatorio para el Regional 2026.

Por su parte, San Patricio concluyó en el segundo puesto, mientras que Sixty, quedó sexto y consiguió la última plaza disponible para el certamen del NEA.

En el marco de la séptima fecha, última, Taraguy le ganó a Regatas Resistencia en “La isla” 41 a 19 y de esta forma se aseguró el primer puesto en el torneo Local. El cuervo no dejó dudas, ganó con claridad y terminó invicto la competencia que sirvió para clasificar al próximo Regional NEA.

En Resistencia, San Patricio dio la nota de la fecha y le ganó de manera contundente a Curne 55 a 7. El Rojinegro fue efectivo y aprovechó las ventajas que le dio el rival. Con los cinco puntos que sumó en la capital chaqueña, el elenco rojinegro trepó a la segunda ubicación.

Por su parte, Aranduroga no tuvo problemas para vencer a Uncaus de Sáenz Peña, como visitante, 71 a 6.

Además, Sixty también consiguió un claro triunfo sobre Pay Ubre de Mercedes 74 a 0 y se clasificó para disputar el Regional que dará inicio el próximo fin de semana.

Con estos resultados, las posiciones del torneo Local de la Urne quedaron de esta manera: Taraguy 32 puntos; San Patricio 26; Curne 24; Aranduroga 22; Regatas 17; Sixty 11; Pay Ubre 5 y Uncaus 0.

Primera fecha

Con estas ubicaciones quedaron establecidos los cruces para la primera fecha del Regional 2026 que dará inicio del sábado 23.

La primera fecha contempla estos encuentros:

Taraguy vs. Aguará (Formosa)

San Patricio vs. Capri (Posadas)

Curne vs. Sixty

San José (Paraguay) vs. Regatas

Curda (Paraguay) vs. Aranduroga