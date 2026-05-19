Caso Sussini: se reanuda el juicio con testimonios y la etapa de alegatos

Este martes 19 de mayo, desde las 8:30, el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes reanuda el debate de la causa por presuntos abusos sexuales continuados contra el exlegislador Manuel Antonio Sussini.

La jornada en el edificio Patono prevé la recepción de las últimas dos declaraciones testimoniales, una ampliación de la exposición del imputado y el inicio formal de la etapa de alegatos de las partes, paso previo a conocerse el veredicto.

Recta final en el Tribunal Oral Penal N° 2

Las audiencias, presididas por el doctor Facundo Román Esquivel e integrado por los vocales Ariel Héctor Gustavo Azcona y Joaquín Jorge Sebastián Romero, alcanzan hoy un punto de inflexión.

Tras iniciarse el debate el pasado 20 de abril, las partes —el fiscal Dr. Machado, la querella de la Dra. Dalcolmo y la defensa de los doctores Ricardo Sosa y Natalia de Vega— expondrán sus conclusiones finales ante el tribunal en base a las pruebas colectadas.

Para la jornada de hoy, se espera que comparezcan dos testigos y que el propio Sussini declare antes de que se abra la ronda de alegatos.

El recorrido del debate parlamentario a judicial

El proceso penal ha avanzado de manera sostenida a lo largo de un mes:

Primera jornada (20 de abril): estuvo marcada por planteos de la defensa, incluyendo pedidos de nulidad y un ofrecimiento económico que fueron desestimados. Sussini declaró en dicha oportunidad, aunque centró su exposición en aspectos personales y de su trayectoria pública.

Segunda jornada (27 de abril): prestó declaración la denunciante, respondiendo las preguntas del tribunal, la fiscalía y la defensa.

Tercera jornada (5 de mayo): se dio lugar a las testimoniales del entorno familiar de la víctima (su padre y su hermana), además de testigos propuestos por los abogados defensores.

Sobre la acusación

La causa penal investiga hechos tipificados provisoriamente como abuso sexual simple en carácter de delito continuado.

Según sostiene la plataforma fáctica de la fiscalía, el exfuncionario provincial habría utilizado su posición de influencia para captar a mujeres jóvenes bajo promesas de asistencia económica o salida educativa.

Una vez bajo su órbita, las víctimas habrían sido sometidas a prácticas de contenido sexual bajo el aparente pretexto de "tratamientos médicos", configuración que la acusación describe como una modalidad reiterada y sostenida en el tiempo.