Suspenden un reality tras el brutal accidente de un participante: sufrió una amputación

La nueva edición del reality Survivor Greece atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia luego de que un grave accidente protagonizado por un participante obligara a detener la emisión del programa, generando conmoción en todo el mundo.

Todo ocurrió en República Dominicana, donde se desarrolla el reality, y el episodio generó un fuerte impacto tanto entre el equipo de producción como en la audiencia.

Qué pasó en el reality Survivor Grecia

El concursante involucrado es Stavros Floros, de 21 años, quien sufrió severas lesiones mientras realizaba pesca submarina durante un descanso de las grabaciones en la isla Saona. Según trascendió, el joven se encontraba fuera del contexto competitivo cuando ocurrió el episodio que derivó en su inmediata hospitalización.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y por la productora AcunMedya, Floros estaba “buceando sin boya de señalización en una zona frecuentada por embarcaciones turísticas” cuando un barco “lo golpeó accidentalmente”, provocando heridas de extrema gravedad.

Comunicado de la producción de Survivor Grecia.

Comunicado de la producción de Survivor Grecia.

Cuál es el parte médico y qué dijo la producción del reality

Los primeros reportes médicos confirmaron que el concursante “sufrió lesiones graves en las piernas a causa de las hélices del motor fueraborda de la embarcación, incluyendo la amputación parcial de la pierna izquierda y un traumatismo importante en el tobillo derecho”, un cuadro que generó alarma inmediata y obligó a activar un operativo de urgencia.

Tras el episodio, la productora emitió un extenso comunicado en el que buscó aclarar el contexto del accidente y remarcar que el hecho no ocurrió durante un desafío televisivo. “Tras nuestro anuncio inicial sobre el grave accidente sufrido por un concursante de Survivor en la República Dominicana, y por un sentido de responsabilidad hacia el público y, sobre todo, hacia el propio concursante, consideramos necesario aclarar las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente”, explicaron.

Además, agregaron: “Según la información disponible hasta el momento, el accidente parece haber ocurrido cuando una embarcación turística hirió al concursante mientras practicaba la pesca submarina fuera del proceso competitivo del reality show”. En el mismo texto, detallaron que “desde el primer momento, se dio una respuesta inmediata para prestar asistencia y trasladar de forma segura al concursante herido, mientras que las autoridades portuarias competentes investigan las causas del incidente para determinar plenamente las circunstancias”.

Mientras el participante continúa internado, desde la producción llevaron tranquilidad respecto a su evolución clínica. “El concursante permanece hospitalizado en estado grave pero estable y está fuera de peligro”, señalaron oficialmente.

Por otra parte, la señal televisiva encargada de emitir el reality informó que brindará acompañamiento médico y rehabilitación al joven y confirmó una medida excepcional: “Hasta que se investiguen a fondo las causas del incidente, se suspende la emisión del programa”, comunicaron, dejando en pausa uno de los formatos más populares de la televisión griega.

minutouno.com