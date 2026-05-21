Una becaria de la Unne investiga la toxicidad de plantas medicinales del NEA

Una investigación de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) buscará determinar los niveles de toxicidad de plantas del NEA. El proyecto analizará especies que históricamente son usadas como medicinales, pero que en la actualidad también se emplean en contextos delictivos.

El estudio está a cargo de Luciana Vizgarra, becaria del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Unne. La investigación trabajará cuatro especies conocidas en la región: el floripón, chamico, toloache y estramonio.

Efectos en el sistema nervioso

Todas estas especies fueron utilizadas por comunidades guaraníes con fines curativos vinculados al payé. En la actualidad, sus sustancias son usadas por la medicina en dosis específicas. Sin embargo, pueden ser peligrosas porque contienen alcaloides (entre ellos la escopolamina, la atropina y la hiosciamina) que actúan sobre el sistema nervioso y alteran la percepción, la memoria y el comportamiento.

La investigación busca establecer cuánto daño pueden causar al organismo, en qué parte se concentra mayor toxicidad y en qué momento del ciclo de vida de la planta el riesgo es mayor.

Dentro del grupo de sustancias que contienen estas plantas, la escopolamina y la atropina, integran la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud: la primera se usa para tratar náuseas y la segunda para ciertos problemas del ritmo cardíaco. Sin embargo, la misma propiedad que las hace útiles en dosis controladas, las convierte en peligrosas.

La ingesta de sus hojas o semillas puede generar alucinaciones, confusión e incluso la muerte. La escopolamina de estas plantas figura hoy entre las sustancias empleadas para facilitar agresiones sexuales.

Impacto judicial y sanitario

El principal problema para la Justicia es que estos compuestos químicos desaparecen rápidamente del organismo afectado. Actualmente, existen muy pocos estudios locales sobre la toxicidad de plantas en la región. Y los resultados permitirán generar información útil para advertir a la población sobre los riesgos de estas especies.

Con información de Unne Medios.