Abrieron una convocatoria laboral en el Poder Judicial de Corrientes: requisitos y plazos

El Poder Judicial de Corrientes informó que desde el 18 de mayo quedaron habilitadas las inscripciones para los concursos destinados a cubrir cargos de Oficial de Justicia Junior, tanto en la ciudad de Corrientes como en distintas dependencias del interior provincial.

Se trata de convocatorias orientadas a conformar nóminas de aspirantes para futuras designaciones dentro de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, mediante concursos que contemplan oposiciones, entrevistas y evaluación de antecedentes.

Concurso para Capital: quiénes pueden participar

En el caso de la capital correntina, corresponde a la Convocatoria Nº 05/26, destinada exclusivamente a empleados judiciales, por tratarse de un concurso cerrado.

Entre los requisitos exigidos figuran:

Ser empleado judicial de cualquier escalafón

Contar con al menos dos años de antigüedad en planta permanente al momento del cierre de inscripción

al momento del cierre de inscripción Desempeñarse en tribunales o dependencias judiciales

El llamado se realiza bajo las condiciones establecidas en el Régimen General de Concursos y el sistema de carrera y ascenso por mérito vigente dentro del Poder Judicial.

Convocatoria abierta para el interior

Además, el organismo mantiene abierta la Convocatoria Nº 06/26, correspondiente al interior provincial, donde podrán participar tanto empleados judiciales como personas externas que cumplan con las condiciones requeridas.

Para quienes no integran el Poder Judicial, los requisitos básicos son:

Ser mayor de edad

Tener secundario completo

Hasta cuándo se puede hacer la inscripción

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta las 23:59 del próximo 24 de mayo y deberán realizarse exclusivamente a través de la página oficial del Poder Judicial.

Los postulantes deberán completar el formulario correspondiente y conservar el comprobante emitido por el sistema.