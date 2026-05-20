Abrieron una convocatoria laboral en el Poder Judicial de Corrientes: requisitos y plazos

El Poder Judicial de Corrientes informó que desde el 18 de mayo quedaron habilitadas las inscripciones para los concursos destinados a cubrir cargos de Oficial de Justicia Junior, tanto en la ciudad de Corrientes como en distintas dependencias del interior provincial.
Se trata de convocatorias orientadas a conformar nóminas de aspirantes para futuras designaciones dentro de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, mediante concursos que contemplan oposiciones, entrevistas y evaluación de antecedentes.
Concurso para Capital: quiénes pueden participar
En el caso de la capital correntina, corresponde a la Convocatoria Nº 05/26, destinada exclusivamente a empleados judiciales, por tratarse de un concurso cerrado.
Entre los requisitos exigidos figuran:
- Ser empleado judicial de cualquier escalafón
- Contar con al menos dos años de antigüedad en planta permanente al momento del cierre de inscripción
- Desempeñarse en tribunales o dependencias judiciales
El llamado se realiza bajo las condiciones establecidas en el Régimen General de Concursos y el sistema de carrera y ascenso por mérito vigente dentro del Poder Judicial.
Convocatoria abierta para el interior
Además, el organismo mantiene abierta la Convocatoria Nº 06/26, correspondiente al interior provincial, donde podrán participar tanto empleados judiciales como personas externas que cumplan con las condiciones requeridas.
Para quienes no integran el Poder Judicial, los requisitos básicos son:
- Ser mayor de edad
- Tener secundario completo
Hasta cuándo se puede hacer la inscripción
Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta las 23:59 del próximo 24 de mayo y deberán realizarse exclusivamente a través de la página oficial del Poder Judicial.
Los postulantes deberán completar el formulario correspondiente y conservar el comprobante emitido por el sistema.