Medina Mendez: "Hoy hay una oportunidad histórica de llevar adelante las ideas liberales"

Alberto Medina Mendez, presidente del Club de la Libertad, habló en Hoja de Ruta acerca de la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Corrientes en el marco del 11° Congreso de Economía Regional. "Hoy hay una oportunidad histórica de llevar adelante ideas liberales de hace mucho tiempo", aseguró.

Este viernes continúa el Congreso organizado por la Fundación Club de la Libertad. Este destacado evento contará con la presencia de importantes figuras del ámbito económico nacional, entre las que se destaca el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien ofrecerá una charla magistral centrada en "La internacionalización de la economía".

"El trabajo tiene mucha historia. Hoy hay una oportunidad histórica de llevar adelante ideas que nosotros defendemos hace mucho tiempo. La convicción que tenemos es que esta es una batalla cultural, por eso usamos tanto esta expresión, porque en definitiva es la discusión de las ideas lo que finalmente hace que las sociedades vayan en una dirección u otra", expresó el referente en El Litoral Radio.

El referente se refirió a la juventud y el liberalismo. "En la Argentina hoy los más jóvenes le dan una oportunidad al liberalismo porque entienden que estas ideas pueden sacar al país adelante y nosotros humildemente desde Corrientes, desde un foro de la Sociedad Civil, estamos intentando de alguna manera aportar nuestro granito de arena", sostuvo.

Además, resaltó la importancia de la visita de autoridades nacionales como el ministro de Economía, Luis Caputo. "Es la primera vez en la historia que tenemos un presidente que visita la Fundación y un Ministro de Economía. La Fundación ha pensado en tiempos diferentes de traer funcionarios de este calibre al Congreso, inclusive cuando no pensaban en nosotros", dijo.

