25N: "Los casos de femicidios directos van en aumento en Argentina"

Cada 25 de noviembre en nuestro país y en el mundo se visibiliza la problemática de la violencia de género y se pone en agenda el trabajo que se necesita para su erradicación. "Este día es un día donde hay que hacer un alto y pensar qué más se puede hacer para combatir la violencia de género y los femicidios", resaltó en Hoja de Ruta, Martha Altabe, ex vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Cabe destacar que según los datos difundidos por el Observatorio Mumalá, en Argentina muere una mujer cada 37 horas por motivos de género. Además, hubo 526 intentos de femicidios en 2024.

"El análisis es lamentable. Realmente si uno entra a la página de la Oficina de la Mujer, vamos a ver que en lo que va del año ya se produjeron 250 femicidios directos, sin contar los indirectos. Los indirectos son aquellos en que para infringir dolor, por ejemplo, se mata a los hijos de la mujer, a los hermanos o a la familia, esos son los indirectos. Pero el femicidio directo, que es la forma más violenta de expresar la violencia contra las mujeres, va en aumento", comentó la referente.

"Lamentablemente no disminuye e incumbe o afecta a todas las clases sociales", resaltó Altabe. Para ella, este es un problema estructural de índole social.

"Es un problema estructural y no hay suficiente educación acerca de la sensibilización y la erradicación de la violencia contra las mujeres. No se realizan campañas educativas, porque para que esto cambie, la sociedad tiene que cambiar, las personas tienen que cambiar, porque se trata de un problema social que está muy enraizado en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico", agregó.

La solución, así, debe venir de la mano de campañas educativas. "De concientizaciones de este día y todos los días acerca de cuáles son las políticas públicas en la escuela, en las universidades, en los hospitales,para evitar la violencia desde todo punto", destacó.

Cada 25 de noviembre se recuerda en el mundo el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Un 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, Rafael Trujillo ordena asesinar a las tres hermanas Mirabal integrantes de la Agrupación 14 de junio que repudiaba el régimen del dictador.

