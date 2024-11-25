Avanza un proyecto en Entre Ríos para controlar la plaga de especies invasoras. Postula declarar como plagas y especies invasoras, en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, al jabalí, el chancho asilvestrado y el ciervo axis. La iniciativa propone autorizar su caza “controlada” como "control poblacional y mitigación de los daños”.

En diálogo con Hoja de Ruta, la diputada entrerriana, Gabriela Lena, contó los detalles de la situación que es de iguales caracaterísticas para Entre Ríos y Corrientes. "La ley propone medidas como la realización de convenios con SENASA, con INTA y con el CONICET para ver de qué forma se puede también diezmar la población", sostuvo. Para la diputada, "es una cuestión de estudio".

El proyecto fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Producción de Entre Ríos. "El Ministerio ya lo empezó a hacer algunos convenios porque además el problema es sanitario ya que algunas familias consumen la carne de jabalí que corre riesgo de contagio de triquinosis y hemos detectado en la provincia algunos casos", sostuvo. Además, destacó el grave impacto ecológico que tienen estas especies.

En los fundamentos del proyecto de ley de la diputada Lena, se mencionó que “los informes del organismo, de organizaciones agropecuarias y de los portales de noticias provinciales, nos advierten una superpoblación y un descontrol en los campos y ahora también en las ciudades”.

Así, remarcó que “estos animales no poseen depredadores naturales por lo que no hay un control natural y que el apareamiento entre las especies autóctonas e invasoras ocasiona un daño irreversible en la fauna local”.

El proyecto ya tiene dictámen de comisión y esta semana será tratado en el recinto.

Mirá la nota completa