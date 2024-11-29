Arranca el Festival Homenaje a Don Ernesto Montiel en Paso de los Libres

Paso de los Libres se prepara para vivir tres días inolvidables con el Festival Homenaje a Don Ernesto Montiel, una celebración dedicada al maestro del chamamé. El evento, organizado por el Municipio de Paso de los Libres, promete reunir a destacados artistas y ballets locales e internacionales para rendir tributo a una de las figuras más emblemáticas de la música litoraleña.

En diálogo con Hoja de Ruta, el Director de Cultura de Paso de los Libres, Luis Irrazabal, detalló: "Para esta edición tuvimos la decisión de recuperar el espacio porque detrás del Anfiteatro tenemos un jardín botánico con 137 especies, con una fuente maravillosa. Así que también la gente, además de la grilla espectacular, vamos a estar disfrutando en un entorno natural hermosísimo".

"Ernesto Montiel es un montón, porque es el hijo predilecto de la música chamamecera. Nosotros lo consideramos una figura trascendental con más de 300 composiciones, con una trayectoria internacional también que lleva el chamamé a los más altos y sobre todo con la representación de una forma de tocar de todo lo que es nuestra región de frontera y el estilo que él ha dejado, que se adopta también en muchos de nuestros jóvenes", sostuvo.

Grilla

El festival comenzará el viernes 29 de noviembre en el Anfiteatro Carlos Gomes a las 21:30 horas, con presentaciones de Los de Imaguaré, Cristina Montiel, Alfredo Monzón y su Banda Chamamecera, y el Taller Municipal Ernesto Montiel, entre otros. La noche contará también con la participación del Ballet Municipal Folclórico Raíces de Mi Tierra.

El sábado 30, en el mismo horario y lugar, será el turno de Nahuel Pennisi, quien encabezará una grilla de artistas como Soriano Sosa, Gicela Méndez Ribeiro y Cacho Espíndola. Además, se presentarán los ballets Taragüí Danza y el Ballet del Centro de Estudios Folclóricos Martín Fierro, que traerá su talento desde Uruguayana.

El gran cierre se realizará el domingo 1 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en la Laguna Mansa. El escenario natural recibirá al maestro Raúl Barboza, junto con artistas como Amelibio Castro y su conjunto, Soriano Sosa y el legendario cuarteto Santa Ana, fundado por Ernesto Montiel. Este día la entrada será libre y gratuita, mientras que las noches del viernes y sábado tendrán un costo de $3000 en puerta.

Mirá la nota completa