Categorizan a los influencers en ARCA: "Ahora simplemente se nombra la actividad"

ARCA, (ex AFIP) modificó el nomenclador y más actividades relacionadas con plataformas digitales como streaming, youtubers e influencers pagarán impuestos con su categoría correspondiente. "Lo que estamos diciendo es que nombra la actividad. Antes venía y lo inscribía en servicios personales o profesionales no contemplados en otra parte", indicó a Hoja de Ruta, el contador Miguel Zaracho.

"En el sistema tributario argentino no hay otra forma de obtener ingresos en forma autónoma que inscribiéndose en la Afip. Toda persona humana tiene dos tipos de ingresos, en relación de dependencia y autónomamente. Para poder facturar tiene que estar en Afip, no hay otra alternativa. Es decir, tiene que legalizar su actividad", señaló el profesional.

Con los cambios presentados por ARCA en la nomenclatura, influencers y youtubers también podrán inscribirse ante el organismo recaudador con su profesión incluso cuando antes lo hacían bajo otro código.

Por lo general, los influencers suelen definir sus honorarios de acuerdo con la cantidad de seguidores que poseen. En este sentido, se establece una clasificación general y aunque no existe un tarifario que recomiende mínimos, es posible marcar un rango aproximado de sus ganancias por colaboración.

